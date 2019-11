Nationalteamspielerinnen sorgten für den Heimsieg

ÖFB-Auswahl Kickerinnen Carina Brunold und Caroline Fritsch schossen die Frauen von FC Dornbirn zum Herbstmeistertitel

Es waren die beiden ÖFB Nachwuchs Nationalspielerinnen Carina Brunold (U-19) und Caroline Fritsch (U-17) die mit ihren Treffern im Topspiel gegen SPG Leiblachtal den erwartungsgemäßen 2:0-Heimsieg der Frauenmannschaft von FC Mohren Dornbirn sicherstellten. Es war aber ein hartes Stück Arbeit für die Schützlinge von Meistermacher Günther Kerber mit Cotrainer Norbert Lammer. FC Mohren Dornbirn Ladies sind Herbstmeister in der Frauen Vorarlbergliga. Vor dem letzten Spiel in Schlins überwintern Leonie Salzgeber und Co. auf dem ersten Tabellenplatz. Dornbirn führt drei Zähler vor der SPG Leiblachtal und dem klar besseren Torverhältnis. (tk)