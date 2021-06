Nationalspieler geht weg, neues junges Duo kommt

Die Kaderzusammenstellung beim FC Dornbirn läuft auf Hochtouren.

Innenverteidiger Andreas Malin verlässt den FC Mohren Dornbirn 1913 nach insgesamt sechs Jahren! Der 27-Jährige spielte in der Saison 2012/13 und seit Juli 2016 auf der Birkenwiese und absolvierte mehr als 100 Spiele für die Rothosen. Der Liechtensteinische Nationalspieler gewann mit dem FC Mohren Dornbirn 1913 den VFV-Cup, die Regionalliga West 2018/19 und stieg in die 2. Liga auf.

Auch Eigenbauspieler Elijah Imre kehrt von der AKA Vorarlberg retour auf die Birkenwiese und will sich in der Kampfmannschaft beweisen. Der 17-Jährige begann im Alter von sieben Jahren mit dem Fußballspielen auf der Birkenwiese und absolvierte in den vergangenen Wochen seine Matura am Privatgymnasium Mehrerau.