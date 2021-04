Nationalspieler aus Russland kommt zu Bregenz Handball

Bregenz Handball verpflichtet Nationalspieler Mikhail Vinogradov von CSKA Moskau

Mit Mikhail Vinogradov konnte Bregenz Handball einen Spieler für sich gewinnen, der in seiner Heimat Russland trotz seines jungen Alters für viel Aufsehen gesorgt hat. Bereits im Alter von 20 Jahren wurde er mit seinem damaligen Verein Kaustik Volgograd mit unglaublichen 254 Toren in einer Saison zum besten Werfer der Liga. 2018 wechselte er zu Spartak Moskau und 2020 zu CSKA Moskau. 2019 schaffte er den Sprung in die russische Nationalmannschaft. Der 23-jährige spielt auf der Position Rückraum Links, ist 196 cm groß und wiegt 95 Kilo. In der laufenden European League Saison erzielte er insgesamt 43 Tore gegen Topteams wie den SC Magdeburg und scheiterte mit CSKA Moskau erst im Achtelfinale knapp an GOG aus Dänemark.