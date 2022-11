Nationalspieler aus Holland soll die Tore schießen

Die Pioneers Vorarlberg sind auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden.

Die BEMER Pioneers sind auf der Suche nach einer offensiven Verstärkung erneut fündig geworden. Der niederländische Flügelstürmer Guus van Nes steht ab sofort im Kader des Liganeulings.



Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor

Im bisherigen Saisonverlauf hat oftmals nur ein Tor den Unterschied gemacht – und zwar zumeist für den Gegner. Die Pioneers Vorarlberg reagieren auf die mäßige Durchschlagskraft im Offensivdrittel mit einer weiteren Verpflichtung.



Holländischer Teamspieler

Der 25-Jährige van Nes, geboren in Dordrecht, passt ideal in das Spielerprofil der Pioneers. Er ist ein junger Spieler, der bisher in der US-amerikanischen Collegeliga auf Torejagd ging. Wie für viele andere Spieler im Kader der Vorarlberger, sind die Pioneers seine erste Profistation in Europa. Mit der niederländischen Nationalmannschaft schaffte er 2016 den Aufstieg in die B-WM, wo er ein Jahr später einen Treffer erzielen konnte.