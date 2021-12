Bregenz (BRK) – In der Reihe „Schriften zur Stadtkunde“ ist dieser Tage – herausgegebn von der Stadt und redaktionell begleitet von Stadtarchivar Thomas Klagian – der zweite Band mit dem Titel „Nationalsozialismus erinnern“ erschienen.

Gernot Kiermayr-Egger widmet sich in seinem Beitrag jenen Menschen, die verfolgt wurden, weil ihr Sozialverhalten nicht den Normen entsprach oder weil sie aus einer Familie stammten, die als „erblich belastet“ galt. Werner Schelling schließt eine Forschungslücke, indem er die Bregenzer Opfer der NS-„Euthanasie“ nach akribischer Recherchearbeit identifiziert. In fünf Biografien schildert er, wie konsequent und mitleidlos die Nationalsozialisten alle verfolgten, die in ihren Augen ein Problem für den „gesunden Volkskörper“ darstellten. Victoria Kumar wirft einen Blick auf die Vorarlberger „Erinnerungslandschaft“, also auf jene Orte, an denen der Opfer der NS-Zeit gedacht wird.