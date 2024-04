Nationalratswahl: Die Ausgangslage der Spitzenkandidaten

Spätestens im Herbst 2024 wird die nächste Nationalratswahl in Österreich stattfinden. Wie es um die Ausgangslage der Spitzenkandidaten und Parteien bestellt ist, erfährst du in diesem Artikel.

Ausgangslage der Spitzenkandidaten und Parteien für die Nationalratswahl 2024

ÖVP: Karl Nehammer

Mit Karl Nehammer stellt die ÖVP den aktuellen Kanzler, mit dem sie auch als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl gehen wird. Für negative Schlagzeilen sorgte Nehammer mit Aussagen wie dem „Burger“-Sager. Das dürfte auch bei den Wählern nicht spurlos vorübergegangen sein, was sich auch in den schlechten Umfragewerten des Kanzlers widerspiegelt. Dennoch gilt Nehammer in der ÖVP als Nummer eins, in offiziellen Aussagen stehen alle hinter Nehammer. Auch eine wirkliche Alternative ist in der ÖVP aktuell nicht sichtbar.