Nationalratswahl 2019: Sebastian Kurz und die Frage der Koalition

Der ÖVP-Chef hat die "Qual der Wahl" und steht im selben Moment vor einer schwierigen Aufgabe: Mit wem soll die ÖVP eine Koalition schließen: SPÖ, FPÖ oder Die Grünen?

Wahlsieger Sebastian Kurz ließ sich nach der Nationalratswahl 2019 am Sonntagabend noch nicht in die Karten blicken, was er außer Gesprächen mit allen Parteien zu tun gedenkt. Freundliche Worte gab es hingegen in Richtung der Spitzenkandidaten von FPÖ und Grünen. Zu Werner Kogler meinte er etwa: "Er kann ein durchaus recht witziger Typ sein". Auch bei Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ denkt er, dass sich über ein Gespräch das im Wahlkampf belastete Verhältnis wieder bessern könnte.