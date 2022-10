Nationalrat mit Budgetrede, Progression und Pensionen

Der Nationalrat vollzieht ab Mittwoch den Auftakt zu den Budgetberatungen.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) legt am Mittwoch sein erstes Budget vor. Dieses wird einerseits stark von hohen Schulden, die in den vergangenen Pandemiejahren durch die großzügigen Coronahilfen angehäuft wurden, und den stark gestiegenen Zinsen belastet. Hinzu kommen milliardenschwere Antiteuerungspakete, die enorme Inflation und ein stagnierendes Wirtschaftswachstum. Das alles wird im Haushalt 2023 zu spüren sein, zeigen der APA vorliegende Unterlagen.

Zu Beginn der Plenarwoche steht da wie üblich die Budgetrede des Finanzministers an. An Gesetzen kommen etwa die Energiehilfen für Haushalte und Wirtschaft, die Abschaffung der "kalten Progression" sowie die Pensionserhöhung zum Aufruf. Für "Dringliche Anfragen" wären zunächst die NEOS am Zug, danach die SPÖ.