Natascha Kampusch kämpft mit neuem Buch gegen Hass im Netz

Seit Natascha Kampusch vor 13 Jahren die Flucht aus dem Kellerverlies gelungen ist, ist sie in sozialen Medien und Online-Foren immer wieder beschimpft und beleidigt worden. Weil sie nicht der klassischen Opferrolle entsprach, wurde sie immer wieder von Teilen der Öffentlichkeit angefeindet. Viele User hätten ihr den Tod gewünscht, sagte die 31-Jährige.

"Am meisten getroffen hat es mich immer, wenn gesagt wurde, dass meine Gefangenschaft nur ein Spaziergang gewesen wäre", meint sie dazu. In ihrem am Mittwoch erscheinenden Buch "Cyberneider. Diskriminierung im Internet" will Kampusch ihre Erfahrungen teilen und fordert härtere Strafen für Cyber-Mobber. Am Dienstagabend präsentierte Kampusch ihr Buch erstmals in Wien.