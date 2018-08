Nasa auf Tuchfühlung mit der Sonne

Die Sonde "Parker Solar Probe" soll die Korona der Sonne erforschen. Der Start der Mission ist für den 11. August geplant.

Die Nasa nimmt Kurs auf die Sonne. Mit einer Sonde will die US-Weltraumbehörde unserem Zentralgestirn so nahe kommen wie noch nie. Die “Parker Solar Probe” soll bis auf rund sechs Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heranfliegen. Die bisher größte Annäherung auf 43 Millionen Kilometer war 1976 der Sonde “Helios 2” gelungen. Die Erde, die sich in einer Ellipse um die Sonne bewegt, ist im Schnitt 150 Millionen Kilometer von dem Stern entfernt. Der Nasa-Forscher Geronimo Villanueva: “Wir kommen der Sonne so nah, dass wir fast ihre Sonnenteilchen berühren können.”