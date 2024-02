Närrisches Treiben in Frastanz

Vom Kinderfaschingsumzug bis zum Schaaner-Ried-Fahren: Von 10. bis 12. Februar 2024 feiern die Narren das große Fasnat-Finale in Frastanz.

Am Sonntag geht es für die Narren bei der gemeinsamen Faschingsmesse in der Pfarrkirche um 09:30 Uhr noch etwas ruhiger zu, ehe es am Rosenmontag dann am Himmel wieder „blitzt und kracht“. Grund dafür ist das Feuerwerk, das beim traditionellen Schaaner-Ried-Fahren am 12. Februar einen Höhepunkt bildet.

Die Ledigen werden an diesem Abend ab 19:30 Uhr durch die Straßen gezogen und ausgerufen. Begleitet werden sie von „Zünern“, „Schellern“, Guggamusigen und bunt geschmückten Wagen. Insgesamt nehmen 35 Gruppen beim Nachtumzug teil. Unmittelbar nach der Narrenparade spielen Guggamusigen beim kleinen „Monsterkonzert“ neben dem Rathaus auf. Die Umzugsroute führt dieses Jahr nicht am Rathaus vorbei Richtung Alte Landstraße, sondern Richtung Schmittengasse.