Narrenscheck für Lachtherapie mit positiven Nebenwirkungen

Die Dornbirner Fasnatzunft überreichte einen Scheck an die Clini Clowns.

Dornbirn. Die besten Ideen entstehen oftmals bei einem geselligen Beisammensein. So auch bei der Dornbirner Fasnatzunft, die sich auch heuer äußerst spendabel zeigte. Nachdem man bereits im vergangenen Jahr einen „Charity-Narrenabend“ ins Leben gerufen hatte – mit dessen Einnahmen eine hilfsbedürftige Familie aus Kehlegg unterstützt wurde, „wollten wir auch in diesem Fasching etwas Gutes tun“, erklärt Zunftmeisterin Dagmar-Fenkart Kaufmann. Und so beschloss der 11er-Rat, dass man dieses Jahr den Stadträten bei der Rathausentführung eine „lukrative Aufgabe“ zuteilt. „Gemeinsam mit Schnorrowagglar Hugo Nussbaumer entstand die Idee, dass die Rathaus-Crew etwas aktiv werden soll und so haben wir sie kurzerhand Eintrittskarten für den geplanten Badesee verkaufen lassen“, so Fenkart-Kaufmann. Die originellen Karten wurden von Alex Welzenbach von der Agentur die3 designt und gesponsert und die Schaulustigen bei der diesjährigen Rathaus-Schlüsselübergabe zeigten sich sehr großzügig. Rund 1000 Euro wurden beim Kartenverkauf eingenommen, die von der Dornbirner Fasnatzunft – wie im Vorfeld versprochen – verdoppelt wurden.