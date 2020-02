Narrenrufe hallen durch Feldkirch

Rund 4000 Gäste jubelten den 92 Faschingsgruppen in Feldkirch zu.

Von der Vorstadt in der Montfortgasse über den Mühletorplatz zur Johannitergasse, macht man kurz Halt bei der Marktgasse und geht dann weiter Richtung Domplatz. Rund 800 Meter pures Faschingsvergnügen lässt zahlreiche für kleine Fans die Möglichkeit „Lougenplätze“ direkt am Zaun zu ergattern. Und so flogen die „Zuckerle“ durch luftige Höhe. Am Ende des Umzugs wartete für die Gäste die Narrenmeile mit Speis, Trank und kultigem DJ-Sound. ETU