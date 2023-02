Leiblachtaler Faschingsfans feiern gemeinsam Gottesdienst

Am Faschingssonntag, den 19.02.2023, waren in der Hörbranzer Pfarrkirche Cowboys, Indianer, Musketiere, Prinzessinnen, Clowns, Zwerge, Rockabillys von der Lochauer Zunft Berg, Harlekins von der Hörbranzer Zunft Berg und viele andere maskierte Kirchgänger anzutreffen. Der Gottesdienst wurde mit einem „Umzug“ mit Prinzessin Simone, Prinz Hubert, den Hörbranzer Raubrittern, der Kindergarde Hörbranz und Pfarrer Roland „Trenti“ Trentinaglia gestartet, den die Leiblachtaler Schalmeien klangvoll in den Altarraum spielten. An diesem Sonntagvormittag wurde, vom Arbeitskreis Kindergottesdienst bestens vorbereitet, große Narrenmesse in Hörbranz gefeiert. So war das Gotteshaus bis auf fast den letzten Platz gefüllt und die Messe wurde von Kindern, Gefolgsleuten und Prinzenpaar bunt und lustig mitgestaltet. Dass der beliebte Pfarrer „Trenti“ bei der Predigt auch noch Witze erzählte, rundete die wortwörtliche Narrenmesse ab. Die Leiblachtaler Schalmeien sorgten mit ihren einzigartigen Instrumenten für Faschingsstimmung im Kirchenraum, der Pop-Chor der Mittelschule unter der Leitung von Gabi Fink umrahmte den Gottesdienst mit ihren Stimmen einfühlsam. Außerdem wurde „Trenti“ einer der begehrten Prinzenorden verliehen.