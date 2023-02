Leiblachtaler Faschingsgilden beim Bregenzer Umzug

„Danke Bregenz!!“

Mit einem Großaufgebot von Teilnehmern und Besuchern waren die Leiblachtaler Narren beim bestens organisierten Umzug in der Landeshauptstadt Bregenz vertreten: Das amtierenden 46. Leiblachtaler Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert, ihr flockiges Gefolge, die Hörbranzer Raubritter, die Leiblachtaler Schalmeien, die Leiblacher Fetzahexa, die Lochauer Berger Rockabillys, die Lochauer Bäumler Paradise-Gruppe und die Howilar Rutschbugglar sowie die Pipelins, bei den einige Mitglieder aus dem Leiblachtal stammen, sorgten mit vielen anderen Gruppen auf Bregenz Straßen für ausgelassene Stimmung. Aber auch an den Straßenrändern säumten die Leiblachtaler in beachtlicher Zahl den Umzugsweg, immer wieder waren auch Hörbranzer Harlekins von der Parzelle Berg anzutreffen. Alle Umzugsgruppen wurden begeistert begrüßt und beklatscht, für die Teilnehmer war der Umzug der Landeshauptstadt ein besonderes Erlebnis.