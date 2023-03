Narrenabend-Publikum unterstützte die gute Sache

Die Dornbirner Fasnatzunft lud zur Scheckübergabe vom Benefiz-Narrenabend.

Dornbirn. Die diesjährigen Narrenabende waren in kürzester Zeit ausverkauft und stießen beim Publikum auf große Begeisterung. Daraufhin beschloss die Dornbirner Fasnatzunft kurzerhand einen weiteren Narrenabend auf die Bühne zu bringen, der ganz im Zeichen der guten Sache stand. „Wir wollten unseren treuen Besucherinnen und Besuchern somit Danke sagen und unsere Freude mit allen teilen. Dazu entstand die Idee, einen Teil der Einnahmen dann einer Dornbirner Familie zu spenden, die das Geld gut brauchen kann“, betont Schnorrowagglar Hugo Nussbaumer. Die Familie war auch schnell gefunden. Elfer-Rat-Mitglied Manfred Schnetzer schlug seine Nachbarn, die Familie Weinhandl vor, bei der die Spende gut angelegt ist.

Die jüngste Tochter hat gerade eine teure Kieferregulierung erhalten, die älteste Tochter Miriam benötigt neue Kontaktlinsen und bei Sohn Santino steht nach einer schweren Operation an beiden Beinen eine aufwändige Reha an. Santino ist von Geburt an behindert und hinter dem jungen Burschen liegt bereits ein langer Leidensweg mit mehreren, schweren Operationen. „Wir können das Geld daher wirklich gut brauchen“, zeigte sich Mama Martina gerührt und sehr dankbar.