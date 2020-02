Narren führen nun Rathausregie

Fröhliche Feier mit den Faschingszünften - Schlüsselübergabe an Burggraf Dominik I.

FRASTANZ Kaum ein halbes Jahr im Amt, musste Bürgermeister Walter Gohm heuer den Rathausschlüssel erstmals an Dominik Tschol alias Burggraf Dominik I., Edler Herr Von Singer, Mäzen und Behüter der Burgwacht, Ritter, Beistand und Gelber Engel in allen Lebens- und Verkehrslagen von der Närrischen Riebelzunft Frastanz übergeben.

„Blieb in der Sponda, lass uns in Ruh, ab sofort sind die Tore vom Gemeindeamt für Dich zu“, bekräftigte Burggraf Dominik I. den Wechsel in der Rathausregie. „Lieber ein Bürgermeister mit Kondition, als mit E-Bike aus Carbon“, verschmähte der passionierte Mountainbiker der Riebelzunft den Amtsinhaber. Mit lautstarken „Immer nur Riebel pur“, „Spälta, Späta hoch“, „Nafla nafla zua“, „Schälla Schälla Ho“, und „Schnegg schnegg gugg gugg“ stärkten die Faschingszünfte der Närrischen Riebelzunft, der Spältabürger, der Altenstädtner Fasnatzunft, der Fraschtner Schäller und der 1. Vorarlberger Guggamusik Schneggahüsler Frastanz dem Burggrafen Dominik I. den Rücken.