Narin mÃ¶chte noch bessere Noten

Narin nutzt die Lernpause für ein kurzes Match am Tischfußball-Tisch. ©Caritas Vorarlberg

In Nenzing ist eines der neun Lerncafés der Caritas Vorarlberg. In den Räumlichkeiten, in denen bis vor einigen Jahren Drogerieartikel verkauft wurden, werden heute Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren beim Lernen unterstützt.

Bunt und sehr einladend ist derzeit das Schaufenster vom Nenzinger Lerncafé. Ein Schneemann, Häuser, Schneeflocken und die Zahl „10“ dekorieren die Eingangsfront. „Wir wurden eingeladen ein Fenster des lebendigen Adventkalenders künstlerisch zu gestalten“, freut sich Koordinatorin Annemarie Felber.

Jedes Kind zeichnete einen Entwurf, es folgte eine demokratische Abstimmung und dann wurde das gewählte Motiv gemeinsam umgesetzt. Narin erzählt mit strahlenden Augen: „Ich habe die braune Türe, den Kuppelturm und den Tannenbaum gemalt.“

Narin kommt wie die anderen Kinder einen Nachmittag pro Woche in das Lerncafé, um Hausaufgaben zu machen und auf Schularbeiten zu lernen. Sie ist zehn Jahre alt, besucht die vierte Klasse Volksschule in Nenzing und freut sich jede Woche auf den Nachmittag. Vieles hat sie schon gelernt, „ich möchte aber noch bessere Noten“, berichtet Narin voller Motivation.

Das Wohl, die Geborgenheit und das Vertrauen der Kinder stehen im Mittelpunkt, dies spürt man, wenn die Kinder der Reihe nach ankommen. Jedes wird persönlich und herzlich begrüßt und nach seinem Wohlbefinden befragt, bevor es Platz an seinem „Lerntisch“ nimmt.

Kostenloses Angebot

Das Lerncafé ist ein kostenloses Angebote, wenn das Geld für die Nachhilfe fehlt, die Wohnsituation ungeeignet zum Lernen ist oder die Deutschkenntnisse ihres Kindes für den Schulerfolg noch nicht ausreichen. „Kinder sollen ihre Potentiale entfalten und ausschöpfen können, unabhängig davon ob sich Eltern Lernhilfe leisten können oder nicht“, betont Annemarie Felber. Ein wesentlicher Teil dieser wertvollen Bildungsarbeit leisten freiwillige. Annemarie Felber ist zusätzlich für organisatorische Aufgaben und die Kooperation mit Familien und Schule verantwortlich.