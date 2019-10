„Namenloses“ Abschlussball-Highlight

42 Maturanten der HLW Feldkirch feiern ihren Abschluss im Montforthaus.

FELDKIRCH „No name prom – Qualität braucht keinen Namen“: Die letzten Jahre für die 42 Schüler der höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe waren intensiv. Das Ende war endlich in Sicht und so auch der Abschlussball nah. Zwar ohne klassischem Ballmotto aber mit viel Eleganz und Flair schlüpften die Maturanten in ihre Ballroben. Rund 1200 Gäste taten das ihnen gleich. Beim Sektempfang war die Vorfreude der Veranstalter förmlich zu spüren. Franziska Pfeifer umrahmte den Empfang musikalisch. Während des Abends spielte die Band „Saitensprung“.