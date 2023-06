Nahtod-Erfahrung: Wie Nina auf die "göttliche Ebene" fand

Nina hat den Tag, der ihr Leben verändert hat, als außergewöhnlich schönen und heißen Sommertag in Erinnerung.

Es herrschte traumhaftes Wetter, während sie mit zwei Sportfreunden entlang eines Flusses im Bregenzerwald wanderte. Sie war bereits unzählige Male als „Naturguide“ diese Strecke gegangen und konnte daher Gefahren und Grenzen gut abschätzen. Die Strecke sei ein wenig anspruchsvoll gewesen, jedoch traumhaft idyllisch. „Wir hatten Spaß, und die schöne Atmosphäre hat uns traumhafte Bilder geschenkt“, sagt sie. Während einer kleinen Pause haben sie sich zu dritt in einem Becken knietief abgekühlt. Ihre beiden Begleiter standen nicht weit entfernt mit dem Rücken zu ihr und betrachteten den weiteren Streckenverlauf. Dann geschah der unfassbare Augenblick, der über Ninas Leben und Tod entschied. Auf der Stelle, an der sie stabil stand, rutschte der Untergrund etwas weg und es erfasste sie plötzlich eine starke, von oben nicht sichtbare, Unterströmung und riss ihr die Füße weg.

„Mein Verstand schaltete sich ab“

„Schneller als ich denken konnte, fiel ich kopfüber ins Wasser. Ich dachte, das war’s, so verlasse ich diesen Planeten“, erzählt Nina. Die schnelle Strömung riss sie sofort mit sich, um Hilfe zu rufen hatte sie keine Zeit. Innerhalb von Sekunden verschluckte der Wasserschlund sie. Das Letzte, woran sich Nina erinnerte, bevor die rasanten Kräfte sie mitzogen, waren die zwei Felsen vor ihr, mit einem schmalen Spalt in der Mitte. „Ich weiß noch, dass ich meinen Körper intuitiv drehte, damit ich eventuell seitlich hindurchgezogen würde“, erklärt sie.

Widerstandslos und ohne Angst übergab sie sich ihrem Schicksal. Innerlich war sie sehr ruhig und überließ die Führung ihrer Seele, beschreibt sie den Augenblick. Als sie fast durch den Spalt war, sah sie mit Entsetzen, dass sie gleich drei bis vier Meter über die Felsen in ein Mini-Wasserbecken mit einem Durchmesser von 1,5 Metern stürzen würde. „Ich wusste nicht, ob ich ohnmächtig geworden bin. In so einem Moment gehen Raum und Zeit irgendwie verloren. Danach befand ich mich vollkommen auf einer ‚göttlichen Ebene‘“, offenbart sich Nina.