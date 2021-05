Nahost-Konflikt, Antisemitismus und Homophobie

Prof. Dr. Moshe Zimmermann, Dr. Hanno Loewy und Michael Andreas Egger (GoWest Verein für LGBTIQ) heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Der Nahost-Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern dauert an. Raketenangriffe auf beiden Seiten fordern weiterhin Tote. Am Dienstag wird die EU zu einer Krisensitzung zusammenkommen, um zu klären, wie sie zu einem Ende des Konflikts beitragen können. "Vorarlberg LIVE" schaltet heute live nach Jerusalem zu Moshe Zimmermann, Professor emeritus für Neuere Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem.