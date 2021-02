Naherholungsquelle Wildpark: Förderung am Montag im Stadtrat beschlossen

In der Stadtratssitzung vom 8. Februar haben sich die politisch Verantwortlichen einstimmig dafür entschieden, an der Förderung für den Verein Wildpark auch heuer festzuhalten. Die Förderung in Höhe von 54.000 Euro soll die wertvolle Arbeit sowie die bedeutende Rolle des Tierparks im Feldkircher Stadtgefüge würdigen.

Gerade in Corona-Zeiten hat sich der Wildpark als nahliegende Insel der Erholung ausgezeichnet. „Die gelebte Partnerschaft zwischen Stadt Feldkirch und dem Wildpark wird durch diese Fördersumme erneut bekräftigt“, so der ressortzuständige Stadtrat Benedikt König. „Und besonders für die Feldkircherinnen und Feldkircher ist der Wildpark eine Naherholungsquelle, die wir politisch so gut wie möglich unterstützen, um sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen noch Freude am Tierpark haben können.“

Nutzung der Fördersumme

Mit der Fördersumme weiß der Verein Wildpark genau und gewissenhaft umzugehen. Unter anderem wird das Geld für Gehälter, Tierankäufe, Tierfutter und Tierarztrechnungen verwendet. Aber auch der Ankauf von Kleingeräten und Arbeitskleidung oder die Errichtung neuer Aussichtsplattformen können mit der städtischen Förderung verwirklicht werden. „Um den Wildpark weiterhin für Feldkirchs Bürgerinnen und Bürger gratis zugänglich zu machen, sind wir gerne bereit, unseren Teil beizutragen und den Verein finanziell zu unterstützen“, bekräftigt Bürgermeister Wolfgang Matt. „Dieses Wahrzeichen unserer Stadt soll es auch in vielen Jahren noch geben“, so Matt abschließend.

150.000 Besucher*innen jährlich

In einem Nicht-Pandemie-Jahr ohne Grenzschließungen wird der Feldkircher Wildpark von rund 150.000 Personen aus dem In- und Ausland besucht. Der Tierpark beheimatet und betreut rund 130 einheimische Tiere, die 23 verschiedenen Tierarten angehören. Was vor Jahrzehnten als Idee einzelner, weniger startete, ist heute aus Vorarlberg nicht mehr wegzudenken.

