Nagel blickt optimistisch in Austria-Zukunft

Im Interview mit den "VN" äußert sich Hubert Nagel zu den Chancen der Austria in der neuen Ersten Liga und zu den Stadionplänen.

In der neuen Liga werde es für die Austria “ganz schwer”. So richtig könne man das erst nach vier oder fünf Runden sagen. In der Liga gebe es viele Überraschungspakte. So sei Klagenfurt in der Regionalliga nur fünfter gewesen, präsentiere sich nun aber mit komplett neuem Team.