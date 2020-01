Närrische Zeiten im Kulturhaus

Narrenabend-Reihe feierte ihre große Premiere.

Dornbirn. Ein echter Marathon an Unterhaltung wurde den Premierengästen am vergangenen Freitag bei der Premiere der Dornbirner Narrenabende im Kulturhaus geboten. Die Dornbirner Fasnat-Zunft lud zur bereits 59. Ausgabe der beliebten Kultveranstaltung, die zu einem der wichtigen Fixpunkte im jährlichen Faschings-Kalender zählt.

Dementsprechend wurde dem Premieren-Publikum auch wieder ein Feuerwerk an närrischen Höhepunkten in Form von Kabarett, Tanz und Akrobatik geboten. Alt bekannte Gäste auf der Bühne wie der Fanfarenzug Dornbirn, die Kinder- und Tanzgruppen aus Mühlebach und Kehlegg sowie die alljährlichen Ehrengäste, die Garde aus Höchst, sorgten für viel Applaus. Die Besucher staunten, dass den begeisterten Tanzgruppen in Sachen kreativer Kostüme und Choreografien anscheinend nie die Ideen ausgehen. Auch der „Kleine Zirkus“ aus Dornbirn begeisterte mit seinem originellen Showact „Gleis 3“.