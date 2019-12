Närrische Zeiten im Kulturhaus

Die Proben für die Narrenabende laufen auf Hochtouren.

Dornbirn. Mit der Premiere von insgesamt 6 Narrenabenden startet die Dornbirner Fasnat-Zunft am 17. Jänner 2020 in die 59. Narrenabend-Saison. Aktuell wird dazu fleißig geprobt und der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange.