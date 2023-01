Närrische Abende im Kulturhaus

Am 20. Jänner findet nach langer Pause die Premiere der Dornbirner Narrenabende statt.

Nach langer Corona-Durststrecke freuen sich Dornbirns Narren umso mehr, heuer endlich wieder die traditionellen Narrenabende durchführen zu können. Schon beinahe seit „Menschengedenken“ finden traditionell im Jänner jeden Jahres in Dornbirn die Narrenabende der Dornbirner Fasnatzunft statt. Anfangs noch in der Dornbirner Stadthalle, seit 1994 nunmehr im Kulturhaus. Bei den letzten Narrenabenden im Jahr 2020 wurden jeweils vier Stunden lang an sechs Veranstaltungstagen rund 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer bestens unterhalten. Die Künstlertruppe will diesen Erfolg nun auch bei der bereits 45. Auflage im Jahr 2023 fortsetzen und die Zwerchfelle des Publikums in bewährter Manier ordentlich strapazieren. Durch den Abend führt (seit 2015) der Schnorrowagglar Hugo Nussbaumer und Stoff für Spitzfindigkeiten und Anekdoten hat das vergangene Jahr garantiert geliefert.