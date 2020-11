Nähe in Zeiten von Abstand: Weihnachtskarten von SOS-Kinderdorf

Mit der Weihnachtspost aus dem Online-Kartenshop doppelt Gutes tun: den Liebsten mit persönlichen Grüßen nahe sein und gleichzeitig Kindern in Not helfen.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und im Ausnahme-Jahr 2020 sieht auch sie ganz anders aus als uns lieb ist. Das gemeinsame Punschtrinken fällt aus? Es ist schon viel zu lang her, dass man Familie und Freunde umarmt hat? Und die Lust auf ein weiteres Telefonat oder einen Video-Call hält sich in Grenzen? Vielleicht ist dann ein guter Zeitpunkt, um sich eine Tasse Tee zu machen, in Ruhe Weihnachtspost zu schreiben und die Liebsten mit ganz persönlichen Zeilen zu überraschen.



Freude verschicken

Die lange Tradition der SOS-Kinderdorf-Weihnachtskarten bekommt in einem Jahr voll Unsicherheit und Abstand besondere Bedeutung. Denn persönliche Worte schenken Nähe, Freude und Zuversicht. Im SOS-Online-Kartenshop warten dazu jede Menge stimmungsvolle Motive – egal, ob die weihnachtlichen Wünsche klassisch oder mit einem Augenzwinkern ausfallen sollen. Dabei darf heuer natürlich auch der Babyelefant nicht fehlen. Wer seine Grüße noch persönlicher gestalten möchte, kann das Weihnachtsbillet ganz einfach mit eigenen Fotos und Texten versehen. Mit wenigen Klicks ist die Karte ein einzigartiges Unikat.



Die richtige Karte für alle

Neben den gestaltbaren Weihnachtskarten für persönliche Grüße bietet der SOS-Online-Kartenshop auch vorgedruckte Weihnachtsbillets und Branding-Möglichkeiten für Firmen. Hinzu kommen unterschiedliche Papierqualitäten, vom speziellen Kraftkarton bis zum ökologischen Apfelpapier.



Mit Weihnachtsgrüßen Kindern helfen

Eine Weihnachtskarte aus dem SOS-Online-Kartenshop schenkt nicht nur Nähe in Zeiten von Abstand, sie hilft auch Kindern in Not. Denn der Reinerlös jeder verkauften Karte kommt zu 100 % SOS-Kinderdorf zugute.



Infos & Bestellungen: www.sos-karten.at