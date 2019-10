"NÃ¤gl mit KÃ¶pfâ€œ oder klappt es wieder nicht?!?

Am Sonntag, den 20. Oktober 2019 stand Gabi Fleisch mit den bekannten Musikern Stefan Bär, Kurt Lipburger und Simon Gmeiner gemeinsam auf der Bühne im sport.park.lech.

In der Zwischensaison, wenn wieder mehr Zeit für Zwischenmenschliches herrscht, organisiert die Raiffeisenbank Lech jährlich unvergessliche Kabarettabende.

In der Pause gab es reichlich Gesprächsstoff für die Anwesenden. So wurde das Leben von Gasableserin Hertha und ihre Suche nach dem richtigen Ehemann angeregt diskutiert. Ungeschminkt, unverblümt und unglaublich witzig ging es auch im zweiten Teil weiter. Es wurde viel gelacht und die oder andere Anekdote zauberte ein schmunzeln in die Gesichter mancher Besucher.