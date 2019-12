Nächtlicher Vandalismus: Autos mit Farbe besprüht

Sachbeschädigungen an mehreren Pkw in Bregenz. Eine Person beobachtet.

In der Nacht auf Montag wurden in Bregenz mehrere Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt gab es laut Polizei elf Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Tatorte befinden sich demnach in der St. Anna Straße, in der Achgasse, in der Druckergasse und In-der-Holzbündt.