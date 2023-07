Nächster Stopp Pflichtschulabschluss

Ab sofort kann man sich für den neuen Leuchtturm-Vorbereitungskurs anmelden.

Dornbirn. Diese Woche, am Mittwoch, 5. Juli findet wieder die feierliche Übergabe der Zeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen des letzten Leuchtturmkurses statt. Seit 1994 bieten die Dornbirner Jugendwerkstätten mit der Partnerschule VMS Lustenauerstraße im Auftrag des AMS, des Landes und der Stadt Dornbirn erfolgreich Vorbereitungskurse für den Pflichtschulabschluss an.