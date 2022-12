Nächster Stopp Pflichtschulabschluss

Das Projekt Leuchtturm startet den nächsten Vorbereitungskurs.

Dornbirn. Seit 1994 bieten die Dornbirner Jugendwerkstätten mit der Partnerschule VMS Lustenauerstraße im Auftrag des AMS, des Landes und der Stadt Dornbirn erfolgreich Vorbereitungskurse für den Pflichtschulabschluss an.

Von Beginn an hat der Leuchtturm-Pflichtschulabschluss schon vielen jungen Menschen eine positive Perspektive gegeben und sie zu einer weiterführenden schulischen Ausbildung oder Lehre hingeführt. „Der Pflichtschulabschluss ist eine große Chance für den nächsten Schritt in den Arbeitsmarkt oder in eine Aus- und Weiterbildung“, betont Geschäftsführer Elmar Luger. Durch jugendgerechte Methoden, modernste Ausstattung und einer kompetenten Begleitung wird dabei der Lernhunger geweckt.