Nächster Sieg für HSC

Eliteligameister Hohenems bleibt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Das Spiel zwischen dem HSC und den Gunners aus Zirl startete wieder mit viel Tempo und guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Eine frühe Strafe gegen die Steinböcke brachte den Gästen aus dem Tirol gleich zu Beginn die Chance auf die Führung, doch Ems-Keeper Pascal Prugger hielt seinen Kasten sauber. In weiterer Folge auch die Emser vermehrt mit gefährlichen Angriffen und in der 11. Minute konnte Fabian Mandlburger nach schöner Vorarbeit von Juppala und Hammerer zum 1:0 einnetzen. Die Hausherren zu dieser Zeit zwar mit Vorteilen, doch die Zirler konnten das Spiel der Vorarlberger immer wieder früh stören und so das Spiel vom Ergebnis offen halten.

Mit diesem Erfolg konnten die Emser ihre Führung in der Tabelle weiter ausbauen. Bereits am kommenden Samstag kommt es im Eisstadion Herrenried zum nächsten Kracher – Meister Hohenems trifft auf Vize-Meister Kufstein. Schon beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Kufstein gab es ein spannendes Spiel, in welchem die Emser erst im Penaltyschießen den Sieg sicher stellen konnten. Die Tiroler liegen nach einem verhaltenen Start in die Saison nur auf dem vorletzten Tabellenplatz, wollen aber in der Neuauflage des Vorjahresfinales dem Meister ein Bein stellen. Spielbeginn am kommenden Samstag im Eisstadion Hohenems ist um 19 Uhr. MIMA