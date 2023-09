Nächster Schritt in Zentrumsplanung

Bei einer öffentlichen Veranstaltung wurden in der vergangenen Woche die ersten Zwischenergebnisse der Zentrumsplanung präsentiert.

Mäder . Die Planungen für die Weiterentwicklung des Mäderer Ortszentrums schreiten weiter voran und so haben kürzlich Fachleute aus verschiedenen Disziplinen die Ideen und Anregungen der Bevölkerung in einen ersten Entwurf aufgenommen und den Bürgern präsentiert.

Die Bürger von Mäder wurden dabei bereits im Juni diesen Jahres eingeladen, ihre Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung des Ortszentrums einzubringen. Nun konnten die ersten Entwürfe und Planungen vorgestellt werden und gleichzeitig hatten die Bürger wiederum die Gelegenheit, ihre Meinungen und Gedanken dazu zu äußern. Zahlreiche Besucher im J.J.-Endersaal zeigten erneut das starke Interesse der Gemeinschaft an der Gestaltung ihres Zentrums und die während der Präsentation gesammelten Rückmeldungen und Anregungen werden sorgfältig ausgewertet und fließen in die weitere Entwicklung des Zentrumsplans ein.

Ein wichtiger Aspekt war den Bürgern dabei bereits im Vorfeld, dass das Ortszentrum von Mäder den Charakter und die Identität der Gemeinde widerspiegelt und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Begegnungen und Aktivitäten geschaffen werden sollen. Und so konnten bei der Präsentation in der vergangenen Woche auch die ersten Ideen zur Schaffung von mehr Turnräumlichkeiten, Kleinkinderbetreuungseinrichtungen, Mittagsbetreuung, eines Cafés und einer Bibliothek, sowie den Erhalt und die Aufwertung des ökologisch wertvollen Grünraumes vorgestellt werden.

Die vorgestellten Entwürfe sind jedoch noch nicht final, sondern markieren lediglich einen Zwischenschritt im Planungsprozess. Am Ende soll das Ortszentrum von Mäder weiterentwickelt und an zukünftige Anforderungen angepasst werden. „Die Bürgerbeteiligung wird dabei weiterhin eine zentrale Rolle spielen und wir möchten alle Bürger weiterhin zur aktiven Beteiligung ermutigen“, dankt Bürgermeister Rainer Siegele gleichzeitig Allen die bisher an der Zentrumsentwicklung teilgenommen haben. MIMA