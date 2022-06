Nächster Schritt für Gemeindeentwicklung

Im Montfortsaal von Weiler wurden kürzlich die Ergebnisse der bisherigen Aktivitäten zum künftigen Entwicklungsplan präsentiert.

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten in den Arbeitsgruppen, bei einem gemeinsamen Hock oder über die Online-Umfrage ein erstes Stimmungsbild in der Bevölkerung von Weiler über die Zukunft des Dorfes abgefragt wurde, ging es nun in der vergangenen Woche bei der Planungswerkstatt gemeinsam in die Tiefe. Das eingebundene Raumplanungsbüro präsentierte anschaulich die Ergebnisse der bisherigen Aktivitäten und dazu wurde die Zukunft von Weiler in verschiedenen Stationen dargestellt.

In einer der drei Stationen ging es dabei um das „Bewahren“ – was soll in Weiler unbedingt bewahrt werden. Eine weitere Station trug den Titel „Veränderung“ – was soll in Weiler in Zukunft verändert werden und in der letzten Station ging es um die „Verhinderung“ – was soll in Weiler verhindert werden. Die Besucher im Montfortsaal konnten sich umfangreich informieren und in weiterer Folge zu den jeweiligen Themen noch Ergänzungen, Wünsche und Anregungen einbringen. Dazu lieferte eine Bilderserie auch spannende und innovative Ideen, wie Weiler sich aktiv und umfassend im Bereich Klimawandel und Gesellschaft verändern könnte.