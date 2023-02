Nächster Schritt der Altacher Stadionvision

Noch in diesem Jahr könnte mit dem Bau des neuen Businessgebäudes bei der Cashpoint-Arena begonnen werden.

Nach der Fertigstellung des Nachwuchscampus im Schnabelholz sind auch die weiteren Schritte der Altacher Stadionvision schon weit fortgeschritten. Dazu soll in den kommenden Monaten die Westseite der Cashpoint-Arena in Angriff genommen werden. Hier ist derzeit die Infrastruktur größtenteils in Zelten und Containern untergebracht und soll künftig durch ein modernes Businessgebäude ersetzt werden. Die Pläne dazu liegen bereits vor und in den kommenden beiden Wochen soll auch die Baueingabe bei der Bezirkshauptmannschaft erfolgen. Auch die Gemeinde Altach hat dazu bei ihrer Gemeindevertretersitzung grünes Licht gegeben.

Vorgesehen ist dabei ein dreistöckiges Gebäude, in welches neben der Spieltagsinfrastruktur auch die Geschäftsstelle umsiedeln soll. Im obersten Stockwerk soll der Businessclub seine neue Heimat finden – inklusive mehrerer Businesslogen. „Wir wollen uns auch in diesem Bereich laufend weiterentwickeln und sehen damit weitere Marketingmöglichkeiten. Ich denke diese Schritte sind wichtig um in Zukunft nicht den Anschluss an die anderen Vereine zu verlieren“, so SCRA-Geschäftsführer Christoph Längle. Dabei könnte der Platz im Business-Bereich von derzeit rund 650 Personen auf über 1.000 Besucher aufgestockt werden.