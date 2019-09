Nächste Runde im Tostner Apotheken-Streit

In Feldkirch-Tosters wird schon seit langem um die Errichtung einer Apotheke gestritten. Die Bürgerbewegung „Apotheke in Tosters“ verleiht ihrem Anliegen erneut Nachdruck.

Die BH Feldkirch hat Anfang des Jahres das Ansuchen für eine Apotheke in Feldkircher Stadteil Tosters abgewiesen. Dies, obwohl die Apothekerkammer ein positives Gutachten für eine Apotheke im zweitgrößten Feldkircher Ortsteil abgegeben hat. Die Apotheke sollte im neu gestalteten Ortszentrum Platz finden.

Die Kammer hatte festgestellt, dass aufgrund der hohen Anzahl von ständigen Bewohnern und des Wachstums des Ortsteils, dies einer neuen Apotheke in Tosters zuzurechnen wäre und eine Bedarfsbegründung gegeben sei. Auch die Stadt Feldkirch unterstützt die Bürger von Tosters.

Drei Apotheken wehren sich

Der Fall wird nun beim Landesverwaltungsgericht verhandelt. Drei Apotheken wehren sich weiterhin gegen die neue Apotheke. In einer Pressekonferenz am Montag appellierte die Bürgerbewegung, der Mobile Hilfsdienst Feldkirch und der Krankenpflegeverein Tosters an die drei Apotheker, dass sie ihre ablehnende Haltung überdenken.