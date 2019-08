NÃ¤chste routinierte VerstÃ¤rkung fÃ¼r den HSC

Mit Stefan Spannring kehrt ein weiterer Heimkehrer zu seinem Ausbildungsverein zurück.

ohenems . Die Kaderplanungen beim SC Hohenems für die kommende Saison in der Tiroler Landesliga gehen in die finale Phase. Mit dem gebürtigen Dornbirner Stefan Spannring kommt ein weiterer erfahrener Crack in die Nibelungenstadt.

Wie schon Martin Mairitsch zieht es auch Stefan Spannring zum SC Hohenems zurück: „Es ist der Verein bei dem alles begonnen hat somit ist und war die Bindung zum HSC immer da. Zudem arbeiten und spielen sehr viele Freunde beim Verein – das macht alles noch um so schöner“, erklärt Spannring sein Engagement für die Steinböcke. Der 35-jährige Dornbirner bringt dabei die Erfahrung von über 300 Spielen in der zweiten österreichischen Liga mit und weiteren zahlreichen Einsätzen in der dritten Schweizer Liga. Für den Verteidiger, der beim SC Hohenems das Eishockey spielen erlernte, ist diese Erfahrung eine seiner Stärken die er beim Team einbringen kann. „Dazu bin ich ein Teamspieler und denke, dass ich der Mannschaft in mehreren Bereichen helfen kann“, freut sich „Spanni“ schon auf die neue Saison. Spannring wird dem HSC aber nicht nur als Spieler zur Verfügung stehen, sondern auch das Trainerteam im Nachwuchs verstärken: „Ich werde die Trainer unterstützen und ihnen unter die Arme greifen. Dabei habe ich die Möglichkeit einzelne Spieler heraus zu picken und in bestimmten Bereichen wo Schwächen vorhanden sind, zu unterstützen“, so Stefan Spannring.