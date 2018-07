Nächste Renovierungsetappe auf der Neuburg

Im August startet die nächste Etappe zur Restaurierung der Burgruine Neuburg – das Westrondell der Burg soll dabei renoviert werden.

Nachdem auch über die Winter- und Frühlingsmonate an der Burgruine und auf dem Schlosshügel gearbeitet wurde und dabei zahlreiche Bereiche ausgeforstet wurden, wird ab Mitte August, gemäß dem Motto „erhalten und pflegen“ das Kultur- und Naturjuwel Neuburg und Schlosswald als beliebtes Ausflugsziel für die Bevölkerung der Region gesichert. „In diesem Jahr starten wir mit der Restaurierung eines Teils der westlichen Ringmauer. Diese mussten wir schon in den Vorjahren provisorisch absichern, weil sie in einem sehr schlechten Zustand ist“, erklärt dazu Initiator Reinhard Sonderegger. Geplant ist dabei, dass in diesem Jahr von Mitte August bis Mitte Oktober mit den Arbeiten am Westrondel begonnen wird und 2019 die Restaurierung der Ringmauer fortgesetzt und abgeschlossen werden kann. Die voraussichtlichen Kosten für die diesjährige Etappe betragen rund 70.000 Euro. „Wir bekommen dieses Jahr einen erheblichen Beitrag aus der Burgenaktion des Landes und des Bundes und einen weiteren wesentlichen Anteil trägt die Gemeinde Koblach“, gibt Sonderegger einen Einblick in die Finanzierung. Zudem soll auch in diesem Jahr wieder eine Spendenaktion für Private und Firmen organisiert werden.