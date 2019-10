Nächste Pleite für die Bulldogs

Die Bulldogs Dornbirn kassierten mit dem 5:0 auch beim VSV eine deutliche Niederlage - die bereits 11. in Folge.

Für die Bulldogs Dornbirn, derzeit abgeschlagenes Tabellen-Schlusslicht in der EBEL, ging es heute mit dem Auswärtsspiel beim Villacher SV weiter. Dabei wollten die Bulldogs trotz der langen Negativserie alles versuchen, um den ersten vollen Erfolg zu feiern. Doch bereits im ersten Drittel zeigte sich ein gewisser Klassenunterschied und der VSV ging durch einen Doppelschlag von Reid (12.) und Collins (15.) mit 2:0 in Führung.

Bulldogs im 2. Drittel chancenlos

Auch im zweiten Abschnitt waren die Dornbirner das schwächere Team, einzig Torhüter Rinne verhinderte mit einigen guten Paraden vorerst weitere Treffer. In der 29. Minute war aber auch der Finne chancenlos, als Reid in Überzahl für das 3:0 sorgte. Da Bjorkstrand kurz vor der zweiten Pause nach Fraser-Vorarbeit ein weiterer Treffer in Überzahl gelang, ging es mit dem klaren 4:0 in die Kabinen.