Totaler Fehlstart für die Lustenauer Austria

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Juniors Oberösterreich warten die Lustenauer weiter auf den ersten Saisonsieg.

In der zweiten Halbzeit hielten die Gäste aus Linz besser mit und agierten in der Defensive deutlich stabiler. So entwickelte sich ein offeneres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 72. Minute rächte es sich dann, dass vor allem in der ersten Halbzeit zahlreiche Möglichkeiten ausgelassen wurden. Denn Monsberger sorgte nach Vorarbeit von Müller für das 0:1. In der Schlussphase konnten die Lustenauer nicht mehr entscheidend zusetzen und noch eine Wende herbeiführen. So gab es nach einer vor allem in der ersten Halbzeit ansprechenden Leistung wieder ein Niederlage für die Austria, die dadurch weiter am Tabellenende steht.