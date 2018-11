Nächste knappe Niederlage von Feldkirchs Handballer

Ohne den Top-Torschützen Lars Springhetti, die Rückraumspieler Dario Tomas und Baris Kutluana und Kreisläufer Jakob Appelt fuhren die ersatzgeschwächten Blau-Weißen mit einem Zehn-Mann Kader zum TSG Söflingen.

Man hatte zwar keine allzu großen Erwartungen vor dem Spiel, auf Grund der wenigen mitgereisten Aktiven, aber man wollte trotzdem alles geben. Mit einer offensiven Abwehr versuchte man die Heimmannschaft unter Druck zu setzten, was teilweise auch klappte. Aber durch viele technische Fehler im Angriff der Blauweißen konnten die Hausherren zu oft einfache Tore durch die erste und zweite Welle erzielen. So verlief die erste Halbzeit nicht nach Wünschen des Trainers Zoltan Balogh. Zur Halbzeit musste man sich mit einem Spielstand von 13:16 zufrieden geben.

In die zweite Halbzeit startete man nicht viel besser, sodass man immer mehr in einen Rückstand geriet. In der 42. Minute waren es sogar schon 6 Tore. Doch dann kam die Wende, die BW-Landesliga-Herren stellten auf ein 6:0 Abwehr-System um und mit einem cleveren Tormann Istvan Kallai funktionierte die neue Taktik der Blau-Weißen bestens. Ganze 15 Minuten bekamen die Blauweißen keinen Treffer und holten Tor um Tor auf. In der 56. Minute konnte man durch einen verwandelten 7-Meter von Akos Balogh zum ersten Mal sogar die Führung im Spiel übernehmen (26:25). Doch dann folgten leider zwei unkonzentrierte Angriffe zu einem Zeitpunkt, als die Blau-Weißen das Spiel für sich entscheiden hätten können. Aber die Herren nutzten die Chancen nicht und bekamen darauf die Antwort. Durch ein unglückliches Tor zehn Sekunden vor Schluss verloren die Feldkircher mit 27:26.