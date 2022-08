Nächste ganz schlimme Verletzung eines SW-Kicker

SW Bregenz Spieler Kristijan Makovec fällt monatelang aus.

Die Bodenseestädter haben sich regelrecht warmgeschossen für den „Kracher“ am kommenden Mittwoch beim Verfolger und ebenfalls noch ungeschlagenen Vorarlberger Amateurmeister FC Rotenberg. SW Bregenz ist mit zwanzig Treffern die Torfabrik in dieser Leistungsstufe und Goalie Kruno Basic musste erst fünfmal den Ball aus dem eigenen Kasten nehmen. Es war trotz dem Fehlen von mehreren Kaderspielern eine Demonstration der eigenen Stärke, sie spielen heuer in einer eigenen Liga. Der starke Deutsche linke Außenbahnspieler Joshua Robin Merz wird immer mehr nicht nur zum auffälligsten Akteur auf dem Spielfeld, sondern auch der neue Vollstrecker.

Bereits nach 16 Minuten traf der quirlige Linksfüßer nach einem wunderbaren Solo und dessen Schuss ins rechte Kreuzeck zur Führung. Merz übernahm auch die Verantwortung für den fünften und letzten SW-Treffer in diesem Spiel, als er mit einem Schlenzer ins lange Eck, dem Egg-Torman Fabian Fetz keine Abwehrchance ließ (76.). Die weiteren Bregenz-Torschützen waren Cordeiro Soares mit einem gefühlvollen Heber (45.), Mario Desnica mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze (54.) und einmal bugsierte der Gegner durch Spielertrainer Murad Gerdi den Ball unglücklich ins eigene Gehäuse (62.). Dreimal rettet ein Egg-Spieler für seinen geschlagenen Goalie auf der Torlinie (59./60./61.) und Kapitän Simon Thurnher knallte den Ball per Freistoß nur an den linken Pfosten (35.). Allerdings schmerzt dem überlegenen Spitzenreiter SW Bregenz die schlimme Verletzung von Defensivkünstler Kristijan Makovec. Nach Antonio Ivo Kralj (Kreuzband) fällt mit Makovec schon der zweite „Libero“ wochenlang aus. Makovec wurde mit Verdacht einer bösen Sprunggelenksverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus abtransportiert. Egg ohne Sturmtank Kerim Kalkan bleibt trotz der zweiten 1:5-Niederlage weiter Dritter in der Tabelle. Chancen nach guten Kontern gab es für Fabian Lang (3./39.), Torschütze Rafinha (18./26.) und Marcel Meusburger (49./Kopfball) genug.