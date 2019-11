Nächste Ausfahrt Hansi Bar begeistert Publikum

Das Arbeiterheim war vergangene Woche zum Imbiss-Stand umgebaut worden, Treffpunkt Hansi Bar.

Hohenems. Mit einem Premierenpublikum von 100 Gästen, startete das neue Programm der Laientheatergruppe. Die Schauspieler hatten sich in zahlreichen Proben auf die erste Vorführung vorbereitet, dennoch ließ das Lampenfieber hinter den Kulissen den einen oder anderen erzittern. Mit Toi, toi, toi – Wünschen wurden die Akteure dann nach und nach auf die Bühne geschickt, was folgte war tosendes Gelächter und eine Welle von Applaus. Die Hürde des ersten öffentlichen Auftritts mit dem neuen Stück war genommen und perfekt angekommen.

Imbiss-Geflüster an der Hansi Bar

Da gibt es die Imbiss-Betreiberin, die sich um die großen und kleinen Sorgen ihrer Gäste kümmert, die Bauarbeiter, die Touristen aus aller Welt und der Heiratsschwindler mit seiner neuesten Eroberung. Nicht nur die Charaktere sorgten für Lachsalven im Publikum, die Akteure selbst, mit ihrer unvergleichlichen Mimik und Gestik begeisterten die Gäste im Arbeiterheim an diesem Abend. Wenn Harald Eisenhofer seine Grimassen schneidet und Michael Willam seine italienisch-deutschen Sprüche vom Stapel lässt, dann bleibt kein Auge trocken. Doch nicht nur diese Beiden bescherten dem Publikum einen unvergesslichen Abend, jeder einzelne Mitspieler glänzte in seinen Rollen, die ständig wechselnden Personen zu spielen, verlangt ein großes Maß an Verwandlungskunst.