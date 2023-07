Nackte TV-Nonne sitzt in einem Restaurant

Köln: Schauspielerin Antje Mönning setzt mit Nackt-Aktion Zeichen für Natürlichkeit

Köln ist als eine tolerante Stadt bekannt, in der es jedoch selten so viel Nacktheit zu sehen gibt wie am vergangenen Wochenende. Die Schauspielerin Antje Mönning (45), bekannt aus der Serie "Um Himmels Willen", sorgte für Aufsehen, als sie splitterfasernackt in Köln mit einem nackten Kollegen in einem Restaurant ohne Kleidung speiste.