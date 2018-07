Nacktbader in Haft: Er soll Frau in Strandbad vergewaltigt haben

Einen Nacktbader haben Strafverfolger nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einem deutschen Strandbad verhaftet.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim am Donnerstag mitteilten, soll der Mann den Weinheimer Waidsee durchschwommen haben, um zum abgeriegelten FKK-Bereich am gegenüberliegenden Ufer zu kommen. Am Badestrand forderte er demnach eine 49-Jährige am Dienstagabend zum Sex auf.