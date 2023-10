Nachzügler Ferlach sollte für HC Hard kein Stolperstein sein

Heimspielzeit in der Harder Teufelsarena! Am Samstag, den 21. Oktober 2023 empfangen die Roten Teufel des ALPLA HC Hard in Runde 7 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs den SC Ferlach in der Sporthalle am See. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss steigt die diesjährige ALPLA HC Hard Oktoberfest-Party in der Teufelsarena.

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen – 6. Spieltag im Grunddurchgang gegen HSG Bärnbach/Köflach und Runde 1 im ÖHB Cup gegen UHC Absam – steht dieses Wochenende wieder ein Heimspiel in der Harder Teufelsarena an, das Motto lautet Oktoberfest. Im Anschluss an das Heimspiel gegen den SC Ferlach steigt die diesjährige ALPLA HC Hard Oktoberfest-Party in der Sporthalle am See.

Mit den Gästen aus Kärnten reist der aktuelle Tabellenelfte ins Ländle. Nach sechs Spieltagen weisen die Ferlacher eine Bilanz von einem Sieg und fünf Niederlagen vor. Zum Saisonauftakt mussten die Jungs von Headcoach Risto Arnaudovski drei Niederlagen in Folge einstecken, bevor sie am 4. Spieltag zu Hause gegen die HSG Graz mit einem knappen 27:26 Heimerfolg die ersten Punkte der noch jungen Saison erzielten. Zuletzt mussten sich Patrik Leban & Co. auswärts gegen UHC Hollabrunn und zu Hause gegen die HC LINZ geschlagen geben. Der SC Ferlach wartet somit weiter auf den zweiten Saisonsieg und die nächsten Zähler, um das eigene Punktekonto aufzustocken.

Die Roten Teufel starten vom 2. Tabellenplatz aus in die 7. Runde des Grunddurchgangs. In den ersten sechs Spielen mussten sich die Harder lediglich dem HC LINZ beugen. Im West-Derby gegen Schwaz Handball Tirol ließ man mit dem 26:26 Unentschieden einen Punkt liegen. Zuletzt gelang den Roten Teufeln ein Auswärtssieg gegen die Bärnbach/Köflach und entführten zwei wichtige Punkte aus der Steiermark.

Erfreuliche Nachrichten aus dem Lager der Roten Teufel: Torwart Golub Doknic könnte schon bald wieder mit an Bord sein. Die Trainingswoche für unseren „Hexer“ verläuft gut und für seinen Weg zurück auf die Platte hat er von unserer medizinischen Abteilung grünes Licht bekommen. Die verbleibenden Trainingstage werden zeigen, ob Doknic bereits am Samstag sein Comeback feiert.

Bevor das HLA MEISTERLIGA Duell zwischen dem ALPLA HC Hard vs. SC Ferlach um 19 Uhr beginnt und im Anschluss die große Oktoberfest-Party steigt, ist den ganzen Tag schon mächtig was los in der Halle! Um 10.45 Uhr starten unsere Jungs der mU16 in die Partie gegen JSG Bodensee. Mit Spielbeginn 12.45 Uhr fordert die Harder mU14 die Handball-Kooperation Ostdorf/Geislingen zum Duell heraus. Als drittes Heimspiel des Tages stehen sich das ALPLA HC Hard Herren 2 und TV Weingarten 2 mit Anwurf um 14.45 Uhr gegenüber. Das direkte Vorspiel des HLA MEISTERLIGA Duells bestreiten das ALPLA HC Hard Future Team vs. Spiders Wels um 16.45 Uhr.

Luca Raschle, Co-Kapitän & Links Außen ALPLA HC Hard

„Mit aktuell nur zwei Punkten am Konto liegt die Mannschaft aus Ferlach sicher unter ihrem Wert. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Auf der Torhüterposition sind sie gut aufgestellt und mit Patrik Leban haben sie auch einen sehr guten Mittelmann, den wir nicht ins Spiel kommen lassen dürfen. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und mit der richtigen Einstellung von Anfang an mit 100% an die Sache herangehen. Wenn wir eine gute, solide Deckung hinstellen und unser Tempospiel aufziehen können, steht einem schönen Oktoberfestabend in unserer Heimhalle hoffentlich nichts mehr im Wege.“

Thomas Huemer, sportlicher Leiter ALPLA HC Hard

„Wir möchten am Wochenende unseren Aufwärtstrend fortsetzen und uns vor Heimpublikum zwei Punkte sichern. Im letzten Spiel gegen die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach war grundsätzlich viel Positives dabei, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen was liegengelassen haben. Wir wollen auf dem Positiven aufbauen und uns Spiel für Spiel weiterentwickeln.“

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 7

ALPLA HC Hard vs. SC Ferlach

Samstag, 21. Oktober 2023, 19 Uhr

Sporthalle am See, Hard

Vorspiel

HLA CHALLENGE | Grunddurchgang – Runde 5

ALPLA HC Hard Future Team vs. Spiders Wels

Samstag, 21. Oktober 2023, 16.45 Uhr | Sporthalle am See, Hard