Nachzapf mal anders

Cornelius Lingg, Betreiber des Cafés und Coworking Space Bahi in Bregenz, startet Anfang August ein neues Projekt: die BAHI Sommerakademie. Er unterstützt Schüler der Oberstufe dabei ihren Nachzapf zu bestehen.

Lingg denkt dabei nicht an die klassische Nachhilfe, sondern verfolgt einen „freieren und innovativeren Ansatz“, wie er es selber beschreibt.

Geregelte Tagesstruktur

Im Rahmen seiner fünfjährigen Erfahrung als Nachhilfelehrer fiel ihm auf, dass den Schülern vor allem die Struktur und Motivation fehlte. „Wenn du einen Nachzapf hast, haben deine Freunde meistens keinen. Jeder der mal den Sommer über lernen musste, weiß wie schwer das ist“, so der studierte Anthropologe. Genau da möchte er ansetzen.

Eigenverantwortung und Selbstbewusstsein

Der Unterrichtsablauf ist somit nicht in Stein gemeißelt. Zuerst soll eruiert werden wo jeder Schüler steht und was er braucht. Das Lernen in Gruppen mag für den einen förderlich sein, während der andere doch seinen eigenen Platz und womöglich eine intensivere Betreuung durch Lingg oder einen seiner Kollegen benötigt. Dafür stehen ihnen die Räumlichkeiten hinter den Vorhängen des eigentlichen Cafés zur Verfügung und der ruhige Innenhof, den Lingg bis Anfang August noch etwas auf Vordermann bringen wird.