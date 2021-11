Nachwuchsrodler testeten neuen Eiskanal

Bludenz (dk). Nach der offiziellen Eröffnung der neuen Kunsteisrodelbahn am 29. Oktober 21 nahmen nun auch die Nachwuchsfahrer des Rodelclubs Sparkasse Bludenz die moderne Sportstätte in Bludenz-Hinterplärsch in ihren Besitz.

Unter der Leitung von Nachwuchstrainer Patrik Korbela und Betreuerin Martina Steu wagten sich die Nachwuchsrodler erstmals in den neuen Eiskanal und zeigten sich von ihrer neuen Heimstätte begeistert. „Schnell und technisch durchaus anspruchsvoll, optimal geeignet für uns“ so der Kommentar der Jungrodler.

Schnupper-Rodler willkommen

Burschen und Mädchen von 8 bis 12 Jahren können sich selbst ein Bild von dieser schnellen Sportart machen und an entsprechenden „Schnupper-Trainings“ teilnehmen. Infos dazu bei Trainer Patrik Korbela trainer@eiskanalbludenz.at bzw. Tel. 0677/62506542.

Paralympics-Bobfahrer begeistert