Nachwuchsfußball wieder vor großem Publikum

Der SC Admira Dornbirn lud zum Julius Ritter Gedächtnis-Nachwuchsturnier in die Messehalle.

Gespielt wurde am Samstag und Sonntag in den Altersklassen U7 bis U14 und auch eine Altherren-Abordnung gab sich am Samstagabend noch die Ehre und sorgte für beste Stimmung in der Ballsporthalle im Messeareal. Während es bei den jüngeren Teams noch rein um den Spaß am Sport ging, zeigten die Mannschaften ab der U 9 viel Ehrgeiz und heiß umkämpfte Duelle, um sich die begehrten Siegerpokale zu sichern. Eine besondere Überraschung hatten sich die Organisatoren zudem einfallen lassen, in jeder Altersklasse wurde der Torschützenkönig mit einem extra Pokal ausgezeichnet.