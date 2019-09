"Nachwuchseinbrecher" auf frischer Tat geschnappt

Einbruchsserie in Lustenauer Vereinshäuser geklärt. Es waren Teenager.

Am 31. August 2019 wurde ein Einbruch in einem Vereinshaus in Lustenau gemeldet. Nach sofort eingeleiteter Außensicherung des Hauses durch Beamte der Polizeiinspektion Lustenau konnten zwei Burschen auf frischer Tat festgenommen werden. Ein in Lustenau wohnhafter 17-Jähriger, sowie ein in Dornbirn wohnhafter 15-Jähriger.